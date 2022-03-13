В ходе наступления силы ЛНР обнаружили места массового убийства мирных жителей
16:10 13.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На освобожденных территориях нашими подразделениями регулярно фиксируются факты военных преступлений ВСУ в отношении мирного населения Донбасса, в частности — находившегося на временно оккупированных Киевом территориях. В ходе наступления на Попаснянском направлении подразделениями Народной милиции были обнаружены места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги», — рассказал он.
По его словам, украинские силовики при отступлении использовали мирное население качестве живого щита. «Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны», — заявил Филипоненко.
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