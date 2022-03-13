На ЕС лежит ответственность за разрастание конфликта вокруг Украины - евродепутат от Италии

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евродепутат от Италии Франческа Донато считает, что на ЕС лежит ответственность за разрастание конфликта вокруг Украины, а западные лидеры не способны предложить дипломатическое решение для его урегулирования. Об этом политик сказала в воскресенье в беседе с корр. ТАСС.



«Необходима серьезная дипломатическая инициатива, с которой пока не выступили ни ЕС, ни США. Посредничество ожидают от других стран, среди которых Китай. Я считаю, что крайне недальновидно со стороны Запада отдавать это на откуп Китаю, поскольку с геополитической точки зрения в большей степени в восстановлении равновесия заинтересована именно Европа», — сказала евродепутат.



Она полагает, что «отсутствие нейтральности, рациональности и авторитета сделало невозможным роль европейских лидеров, которые пытаются навязывать неприемлемые для РФ условия». «ЕС до сих пор только способствовал разрастанию конфликта, подливая бензина в огонь, и я осуждаю за это ЕС, на котором лежит огромная ответственность за произошедшее», — добавила она.



