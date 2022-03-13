В Британии ограблена православная церковь Святителя Николая Чудотворца

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погромщики украли из православной церкви Святителя Николая Чудотворца в британском Оксфорде ценности, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Также из церкви были украдены деньги, предназначавшиеся для беженцев с Украины.



«Погромщики на рассвете ворвались в церковь Святителя Николая Чудотворца в Оксфорде. Похищены ценности, очень важные для прихожан и местного церковного сообщества. Грабители также забрали деньги, их собирали для беженцев с Украины», — написала она.



По словам Захаровой, глава британского МИД Лиз Трасс должна быть довольна, так как «запущенная ею лично кампания русофобии и фейков дает свои дьявольские плоды в месте, где ей выдали диплом об образовании».



