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Китай получил предупреждение от США в отношении России

18:10 13.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США заявили Китаю, что не позволят компенсировать России потери из-за санкций. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Си-эн-эн помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы передали Пекину, что не потерпим, чтобы какая-либо страна компенсировала России потери из-за санкций», — сказал он.

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