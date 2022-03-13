Китай получил предупреждение от США в отношении России

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США заявили Китаю, что не позволят компенсировать России потери из-за санкций. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Си-эн-эн помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.



«Мы передали Пекину, что не потерпим, чтобы какая-либо страна компенсировала России потери из-за санкций», — сказал он.



