0
0
113
НОВОСТИ

Кабмин РФ ввел временный запрет на экспорт сахара и зерновых

09:20 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза и сахара в третьи страны. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба кабмина.

«В России вводится временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС, а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа 2022 года», — говорится в сообщении. Как отметили в кабмине, запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу.

Для вывоза сахара и зерна предусмотрен ряд исключений. «Так, поставки этой продукции за пределы России будут возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок», — подчеркнули в правительстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 15.03.2022
Антироссийские санкции повлияют на глобальный ВВП больше, чем ситуация на Украине - президент Всемирного банка
0
36
10:00 15.03.2022
Власти Украины выдали населению десятки тысяч автоматов, раздача продолжается
0
52
09:32 15.03.2022
Госдеп США объявил о введении санкций в отношении 11 представителей оборонного сектора РФ
0
126
09:05 15.03.2022
Псаки заявила, что США с союзниками «сокрушили» экономику России
0
197
09:00 15.03.2022
На Украине допустили мирное соглашение с РФ в течение одной-двух недель
0
206
08:10 15.03.2022
В семи субъектах РФ превышен порог заболеваемости ОРВИ - Роспотребнадзор
0
225
08:05 15.03.2022
Западные СМИ однобоко освещают события на Украине - посол РФ в США
0
219
08:00 15.03.2022
На следующей неделе в Брюсселе может пройти экстренная встреча глав стран НАТО - СМИ
0
262
22:40 14.03.2022
США могут ввести эмбарго на торговлю с РФ — корреспондент CNBC
0
769
22:00 14.03.2022
Послы ЕС согласовали призыв к ВТО против РФ и Белоруссии
0
683

Возврат к списку