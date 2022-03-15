Кабмин РФ ввел временный запрет на экспорт сахара и зерновых
09:20 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза и сахара в третьи страны. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба кабмина.
«В России вводится временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС, а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа 2022 года», — говорится в сообщении. Как отметили в кабмине, запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу.
Для вывоза сахара и зерна предусмотрен ряд исключений. «Так, поставки этой продукции за пределы России будут возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок», — подчеркнули в правительстве.
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