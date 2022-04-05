Мораторий РФ на развертывание РСМД зависит от поставок НАТО оружия Киеву — дипломат

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мораторий России на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) будет напрямую зависеть от масштабов и содержания действий по наращиванию странами НАТО сил и средств на российских западных рубежах и поставок вооружений Украине со стороны альянса. Об этом заявил в понедельник первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на сессии комиссии ООН по разоружению.

«Объявленный Россией мораторий на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности остается в силе. Его дальнейшая судьба будет, разумеется, напрямую зависеть от масштабов и содержания тех действий по наращиванию сил и средств на наших западных рубежах и подпитки вооружениями нынешних украинских властей, которые страны НАТО предпринимают сейчас, — отметил Полянский. — При этом напомним, что Пентагон продолжает реализацию решений по размещению РСМД наземного базирования в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вновь призываем Вашингтон проявить благоразумие и отказаться от таких планов».