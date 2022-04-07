Финляндия собирается подать заявку в НАТО уже в ближайшее время - СМИ
19:27 07.04.2022 Источник: Интерфакс
По данным издания, о намерении войти в НАТО будет объявлено в ходе парламентских дебатов президентом Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) и комитетом министров иностранных дел и политики безопасности TP-Utva, возглавляемым премьер-министром Санной Марин (Sanna Marin).
Как ожидается, правительство Финляндии обнародует свой дополненный доклад о внешней политике и политике безопасности 14 апреля, его обсуждение в парламенте начнется после пасхальных каникул, которые начнутся 15 апреля.
По данным источников Iltalehti, решение о вступлении в НАТО TP-Utva примет в начале мая. При этом подать заявку на вступление в НАТО можно будет уже в апреле.
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