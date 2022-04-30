В окружении Пашиняна опровергли слухи о его готовности покинуть Армению

17:30 Источник: Интерфакс

Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян опроверг сведения о том, что глава правительства Никол Пашинян якобы готовится покинуть республику с семьей.

"На улицах "спасателями родины" (представители оппозиции - ИФ) распространяются слухи о том, что "борт номер один" готовится к вылету, на котором Пашинян и его семья покинут Армению. Эта нелепица даже не стоит опровержения", - написал в субботу Чахоян в своей соцсети.

По его словам, Пашинян "продолжает и продолжит выполнять обязанности премьер-министра Армении, данные ему голосом народа".