21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО РФ сбили в Херсонской области Су-25 воздушных сил Украины и 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в ДНР. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Червоный Яр Херсонской области сбит в воздухе Су-25 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

По его словам, также над населенным пунктом Владимировка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата и перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Каменки Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.