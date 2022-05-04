Сбер и «Самолет» запустили сервис «Бронирование квартир» на Домклик

14:09

Сбер и группа девелоперских компаний «Самолет» запустили сервис «Бронирование квартир» на сайте сервиса Домклик. Новая функция позволит клиентам быстро и бесплатно забронировать выбранную квартиру на три дня, а также получить скидку 0,5% по всем ипотечным программам СберБанка при совершении сделки. Скидка распространяется в том числе на субсидированные ставки от «Самолета» – 5,99% и 2,99%.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно подобрать квартиру на Домклик и нажать кнопку «Забронировать». Выбранная квартира закрепится за клиентом на три дня. После бронирования с ним свяжутся менеджеры Домклик, удаленно проконсультируют по вопросам покупки и сопроводят его на всех дальнейших этапах сделки.

«Сбер и «Самолет» – давние партнеры, мы вместе поддерживаем множество программ льготного ипотечного кредитования и субсидирования. Это в наших общих интересах – делать жилье удобным и доступным, – отметил вице-президент СберБанка, директор дивизиона Домклик Николай Васёв. – Новая услуга «Бронирование квартир» – одна из тех вещей, которых не хватало на сайте сервиса Домклик. Мы рады, что нам удалось реализовать эту услугу совместно с нашими партнёрами, тем самым привнеся не только дополнительное удобство, но и выгоду для наших клиентов».

«Самолет Плюс» сразу выходит на рынок в коллаборации с сильными и успешными игроками, – подчеркнул генеральный директор «Самолет Плюс» Дмитрий Волков. – Сотрудничество двух технологических компаний на открытой основе позволяет дать клиенту новый уровень сервиса и качества услуг. Сотрудничество компаний – лидеров в своих отраслях дает возможность предлагать широкому кругу клиентов удобные цифровые сервисы и выгодные условия приобретения недвижимости. Государственное субсидирование ипотечной ставки позволяет рынку развиваться, а дополнительные условия от компаний максимально расширяют круг потенциальных покупателей. Теперь каждый может быстро и бесплатно забронировать понравившуюся квартиру в один клик и принять решение о покупке в течение трех дней или забронировать ее с фиксированной ценой еще на две недели».