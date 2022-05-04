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НОВОСТИ

ВГТРК и ряд журналистов попали под санкции, введенные Великобританией

15:10 04.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании расширило антироссийские санкции, распространив их на ВГТРК и отдельных журналистов из России за освещение событий на Украине. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД Соединенного Королевства.

Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения, были приняты в отношении журналистки Наили Аскер-заде, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца, Дмитрия Стешина, телеведущего Михаила Леонтьева, помощника президента РФ, председателя совета директоров Первого канала Максима Орешкина.

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