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НОВОСТИ

Венгрия не может пойти на запрет поставок нефти из России

16:10 04.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не сможет поддержать эмбарго на поставки российской нефти в том виде, в котором это сейчас предлагают сделать эксперты Европейского союза. Об этом заявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с разработкой шестого пакета санкций ЕС против России.

«Пакет санкций, подготовленных в Брюсселе, предусматривает запрет на поставки сырой нефти из России в Европу в достаточно короткое время, в случае Венгрии — к концу следующего года», — пояснил глава МИД в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети. Сийярто подчеркнул, что правительство Венгрии не может пойти на такой шаг, поскольку он нанесет непоправимый ущерб энергобезопасности страны.

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