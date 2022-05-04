Венгрия не может пойти на запрет поставок нефти из России
16:10 04.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Пакет санкций, подготовленных в Брюсселе, предусматривает запрет на поставки сырой нефти из России в Европу в достаточно короткое время, в случае Венгрии — к концу следующего года», — пояснил глава МИД в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети. Сийярто подчеркнул, что правительство Венгрии не может пойти на такой шаг, поскольку он нанесет непоправимый ущерб энергобезопасности страны.
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