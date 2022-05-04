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Постпреды стран ЕС не договорились по поводу эмбарго на импорт нефти из России

15:55 04.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постпреды стран Евросоюза в среду не смогли прийти к соглашению по введению эмбарго на импорт российской нефти, переговоры продолжатся 5 мая. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство Рейтер.

По его данным, в ходе обсуждения некоторые из стран — членов сообщества, в частности Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от нефти из России. Таким образом, первое обсуждение нефтяного эмбарго завершилось отсутствием консенсуса сторон. При этом источник агентства подчеркнул, что соглашение может быть достигнуто на следующей встрече постпредов ЕС, запланированной на четверг.

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