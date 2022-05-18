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В Пентагоне не нашли вины военных США в ударе, унесшем в 2019 году жизни более 50 сирийцев

09:20 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведенное Пентагоном расследование установило отсутствие какой-либо вины военнослужащих США в гибели более 50 человек, в том числе гражданских лиц, в результате американского авиаудара в Сирии в 2019 году. Результаты расследования представил во вторник на брифинге руководитель пресс-службы Пентагона Джон Кирби.

"Не было какого-либо злого умысла или преступной ошибки. Хотя я нашел недочеты в следовании установленному протоколу, нет каких-либо подтверждений, что эти недочеты были злонамеренными или имели целью скрыть какие-либо решения и действия", - говорится в опубликованном Пентагоном заключении главы командования сухопутных войск генерала Майкла Гаррета, проводившего обзор инцидента по указанию министра обороны Ллойда Остина.

Гаррет при этом уточнил, что в результате инцидента "были убиты четверо гражданских лиц, в частности одна женщина и трое детей, и 15 получили ранения - 11 женщин и четверо детей". Остальные 52 погибших были взрослыми мужчинами, по версии Пентагона, они были членами террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Как поясняется в заключении, указанные недочеты касались того, что причастные к нанесению ударов американские военные своевременно не уведомили внутренний надзорный орган о возможности гибели гражданских лиц. Отвечая на вопрос, возможно ли привлечение к ответственности этих военных за задержку в предоставлении информации о гражданских жертвах, Кирби заявил, что это гипотетический вопрос, а на такие он не отвечает. Он также сказал, что в Пентагоне сожалеют и приносят извинения в связи с инцидентом, однако не видят оснований для привлечения причастных к ответственности. "Был ли кто-то уволен из-за Багуза (населенный пункт Эль-Багуз на северо-востоке Сирии, где произошел инцидент, - прим. ТАСС)? Нет", - отметил Кирби.

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