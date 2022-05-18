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НОВОСТИ

Президент Эстонии считает невозможной полную изоляцию РФ

11:05 18.05.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Президент Эстонии назвал невозможным полную изоляцию России. По словам Алара Кариса, у Москвы есть ключевые партнёры за пределами Запада, в том числе Китай и Индия. В интервью журналу Newsweek он отметил, что важно поддерживать диалог с Россией.

«Нам нужно найти способ, как вести с ней дела. Но на это нужно время, на это могут уйти десятилетия», — сказал Карис.

Президент России в апреле заявил, что страна не собирается закрываться от мира, другие государства также не смогут заставить её это сделать.

«Жёстко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно», — резюмировал Владимир Путин. Говорит Москва

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