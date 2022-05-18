Россия применяет на Украине лазерное оружие — Борисов

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия применяет в спецоперации на Украине лазерное оружие, в частности лазерный комплекс «Задира», способный поражать цель на расстоянии до 5 километров. Об этом заявил в среду вице-премьер Юрий Борисов в эфире «Первого канала».

«Они [комплексы лазерного оружия] уже начинают поступать [в армию]. Первые образцы уже используются [в ходе специальной военной операции]», — сказал вице-премьер, уточнив, что комплекс носит название «Задира».