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НОВОСТИ

Россия применяет на Украине лазерное оружие — Борисов

15:32 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия применяет в спецоперации на Украине лазерное оружие, в частности лазерный комплекс «Задира», способный поражать цель на расстоянии до 5 километров. Об этом заявил в среду вице-премьер Юрий Борисов в эфире «Первого канала».

«Они [комплексы лазерного оружия] уже начинают поступать [в армию]. Первые образцы уже используются [в ходе специальной военной операции]», — сказал вице-премьер, уточнив, что комплекс носит название «Задира».

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