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При взрыве в Мелитополе пострадали два волонтера, которые оказывали гуманитарную помощь

11:20 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два волонтера, оказывавшие гуманитарную помощь, пострадали в результате взрыва в Мелитополе. Об этом в понедельник сообщила администрация города.

«В результате пострадала 28-летняя девушка и 25-летний парень — волонтеры, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи в Мелитополе и Мелитопольском районе», — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.

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