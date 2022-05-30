При взрыве в Мелитополе пострадали два волонтера, которые оказывали гуманитарную помощь
11:20 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два волонтера, оказывавшие гуманитарную помощь, пострадали в результате взрыва в Мелитополе. Об этом в понедельник сообщила администрация города.
«В результате пострадала 28-летняя девушка и 25-летний парень — волонтеры, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи в Мелитополе и Мелитопольском районе», — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.
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