Понижение темпов роста цен в России выглядит неустойчивым – Центробанк
21:17 02.06.2022 Источник: Интерфакс
"Текущие пониженные темпы роста индекса потребительских цен выглядят неустойчивыми. По мере исчерпания действия разовых дезинфляционных факторов рост цен может вновь повыситься", - пишут аналитики ЦБ.
Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата, замедлилась до 17,35% на 27 мая с 17,5% на 20 мая, 17,7% на 13 мая, 17,83% в конце апреля, после 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.
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