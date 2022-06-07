Медведев объяснил резкость своих постов в телеграм-канале
11:32 07.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев во вторник объяснил резкость своих заявлений, публикуемых в телеграм-канале.
«Меня часто спрашивают, почему мои посты в телеграме такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал политик.
Ранее в интервью телеканалу «Аль-Джазира» Медведев рассказал, что сам ведет телеграм-канал и специально не всегда выбирает дипломатичные формулировки. Он добавил, что люди должны получать информацию от политиков «доходчиво и в то же время прямо».
Замглавы Совбеза начал вести телеграм-канал 14 марта, сейчас число его подписчиков превысило 350 тысяч. Как он написал в первой публикации, «обстоятельства сложились так, что этот ресурс общения оказался востребован в большей степени, чем скомпрометировавшие себя известные social media». Медведев в телеграм-канале комментирует происходящие события в мире, высказывания тех или иных политиков.
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