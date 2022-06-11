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США не хотят создания азиатского аналога НАТО или конфронтации в регионе — Пентагон

09:30 11.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не хотят конфронтации и холодной войны в Индо-Тихоокеанском регионе, а также создания азиатского аналога НАТО. Об этом заявил в субботу министр обороны США Ллойд Остин, выступая на ежегодной конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла».

«Я бы хотел четко дать понять, что мы не стремимся к конфронтации или конфликту. Мы также не хотим новой холодной войны, азиатского НАТО или дробления региона на враждующие блоки», — отметил Остин.

«Мы будем непоколебимо отстаивать собственные интересы, но мы также будем работать над [реализацией] нашего видения этого региона», — продолжил глава Пентагона, отметив, что подход США сводится к «укреплению безопасности, расширению сотрудничества, а не усилению разногласий». «Со своей стороны мы будем работать над устранением противоречий в ответственном ключе, предотвращением конфликтов и достижением мира и процветания», — заключил глава американского Минобороны.

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