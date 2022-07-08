0
0
0
НОВОСТИ

Покушение на Синдзо Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии — ТВ

10:32 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, совершивший в пятницу покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, раньше служил в морских Силах самообороны страны. Об этом сообщил телеканал «Нихон ТВ».

Отмечается, что 41-летний Тэцуя Ямагами раньше был военнослужащим морских Сил самообороны страны. Он был задержан сразу после того, как совершил несколько выстрелов в Синдзо Абэ, который выступал с предвыборной речью в городе Нара. В настоящее время полиция допрашивает задержанного, о его мотивах на данный момент не сообщалось. Ямагами стрелял из самодельного огнестрельного оружия, напоминающего обрез.

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в пятницу было совершено покушение во время его уличного выступления в городе Нара в ходе предвыборной кампании. Экс-премьер с кровотечением и в бессознательном состоянии был доставлен в больницу. Как сообщили ТАСС в службе скорой помощи префектуры, бывший премьер-министр находится в «состоянии остановки сердца и легких» — так в Японии называют клиническую смерть, которую подтвердить может только специально уполномоченный врач, но не спасатели.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 08.07.2022
Союзные силы уничтожили колонну с грузинскими наемниками под Северском — источник
0
31
15:12 07.07.2022
Разведка ЛНР выяснила, что в Артемовске выявлена недостача оружия и техники ВСУ
0
342
13:00 07.07.2022
Киев попытался установить флаг на Змеином, ударом ВКС РФ там уничтожены военные ВСУ
0
379
21:10 06.07.2022
Россия, Иран и Китай готовятся к учениям в Латинской Америке - СМИ
0
603
13:20 06.07.2022
ВС РФ уничтожили в Николаевской области пункт дислокации иностранных наемников — МО РФ
0
691
12:20 06.07.2022
В ходе СВО идет ротация подразделений, у них есть время на восстановление — Картаполов
0
706
11:21 06.07.2022
Нагнали давление
0
610
17:32 05.07.2022
Лондон в ближайшее время передаст Киеву 10 самоходных артиллерийских установок
0
818
16:12 05.07.2022
Более 20 снарядов прилетело на территорию Курской области со стороны Украины — губернатор
0
744
15:12 05.07.2022
Корпуса ДНР и ЛНР перемещаются на донецкое направление — Пушилин
0
723

Возврат к списку