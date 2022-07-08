Покушение на Синдзо Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии — ТВ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, совершивший в пятницу покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, раньше служил в морских Силах самообороны страны. Об этом сообщил телеканал «Нихон ТВ».

Отмечается, что 41-летний Тэцуя Ямагами раньше был военнослужащим морских Сил самообороны страны. Он был задержан сразу после того, как совершил несколько выстрелов в Синдзо Абэ, который выступал с предвыборной речью в городе Нара. В настоящее время полиция допрашивает задержанного, о его мотивах на данный момент не сообщалось. Ямагами стрелял из самодельного огнестрельного оружия, напоминающего обрез.

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в пятницу было совершено покушение во время его уличного выступления в городе Нара в ходе предвыборной кампании. Экс-премьер с кровотечением и в бессознательном состоянии был доставлен в больницу. Как сообщили ТАСС в службе скорой помощи префектуры, бывший премьер-министр находится в «состоянии остановки сердца и легких» — так в Японии называют клиническую смерть, которую подтвердить может только специально уполномоченный врач, но не спасатели.