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Канада внесла в санкционные списки патриарха Кирилла

16:12 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Канады вводит санкции в отношении 29 физических и 15 юридических лиц из РФ. Об этом в пятницу говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.

«Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня во время встречи министров иностранных дел G20 на Бали объявила о дополнительных санкциях в связи с незаконным и неоправданным вторжением России на Украину», — отмечается в документе, распространенном пресс-службой МИД Канады.

В частности, в список попали патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), журналистка Екатерина Андреева, информационное агентство Регнум, Роскомнадзор.

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