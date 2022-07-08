Канада внесла в санкционные списки патриарха Кирилла
16:12 08.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Канады вводит санкции в отношении 29 физических и 15 юридических лиц из РФ. Об этом в пятницу говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.
«Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня во время встречи министров иностранных дел G20 на Бали объявила о дополнительных санкциях в связи с незаконным и неоправданным вторжением России на Украину», — отмечается в документе, распространенном пресс-службой МИД Канады.
В частности, в список попали патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), журналистка Екатерина Андреева, информационное агентство Регнум, Роскомнадзор.
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