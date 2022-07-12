В России за сутки выявили 3 002 случая заражения коронавирусом

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 002, летальных исходов из-за ковида — на 48. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 097 случаев заражения и 38 смертей, всего с начала пандемии — 18 468 310 и 381 669 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 209 против 2 296 днем ранее, до 17 894 065.