0
0
115
НОВОСТИ

Британский спецназ расстреливал безоружных афганских граждан — BBC

13:05 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецназовцы Специальной авиадесантной службы Вооруженных сил Великобритании (SAS) в 2010–2011 годах неоднократно устраивали внесудебные расправы над гражданами Афганистана. Об этом во вторник сообщила радиовещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, в период с ноября 2010 года по апрель 2011 года военнослужащие SAS задерживали афганцев по подозрению в связях с движением «Талибан» (запрещено в РФ), а потом убивали их из трофейного оружия. Британские журналисты выяснили, что бойцы только одного из подразделений спецназа «могут быть причастными к незаконным расправам как минимум над 54 гражданами Афганистана во время шестимесячной командировки».

Бывшие члены SAS, слова которых приводит Би-би-си, рассказали, что видели, как другие военнослужащие SAS убивали безоружных афганцев во время ночных рейдов.

Пресс-служба Минобороны Великобритании на своей странице в «Твиттере» упрекнула Би-би-си в том, что вещательная корпорация делает «необоснованные выводы».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 12.07.2022
Путин не планирует выступать 15 июля во время внеочередного заседания в Госдуме — Песков
0
34
13:32 12.07.2022
Суд ЕС частично признал правоту Nord Stream 2 по иску против дополнений газовой директивы
0
94
13:20 12.07.2022
Снаряд ВСУ попал в кровлю детского сада в Горловке, здание горит
0
106
13:00 12.07.2022
В России за сутки выявили 3 002 случая заражения коронавирусом
0
110
12:32 12.07.2022
Курс евро к рублю на Мосбирже опустился ниже курса доллара
0
172
12:20 12.07.2022
МИД РФ раскритиковал попытки Японии выставить Россию страной, угрожающей ядерным оружием
0
180
12:07 12.07.2022
Масштабное обновление СберБанк Онлайн для пользователей Android: более удобный интерфейс и акцент на накопления
0
151
12:05 12.07.2022
Запрет на страхование танкеров с российской нефтью спровоцирует рост цен на нее — Bloomberg
0
192
12:00 12.07.2022
В России планируют усилить борьбу с иностранными радикальными религиозными организациями
0
250
11:32 12.07.2022
Украина ударила по Новой Каховке в Херсонской области 6 раз, 3 из них отбили системы ПВО
0
307

Возврат к списку