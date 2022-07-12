Британский спецназ расстреливал безоружных афганских граждан — BBC

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецназовцы Специальной авиадесантной службы Вооруженных сил Великобритании (SAS) в 2010–2011 годах неоднократно устраивали внесудебные расправы над гражданами Афганистана. Об этом во вторник сообщила радиовещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, в период с ноября 2010 года по апрель 2011 года военнослужащие SAS задерживали афганцев по подозрению в связях с движением «Талибан» (запрещено в РФ), а потом убивали их из трофейного оружия. Британские журналисты выяснили, что бойцы только одного из подразделений спецназа «могут быть причастными к незаконным расправам как минимум над 54 гражданами Афганистана во время шестимесячной командировки».

Бывшие члены SAS, слова которых приводит Би-би-си, рассказали, что видели, как другие военнослужащие SAS убивали безоружных афганцев во время ночных рейдов.

Пресс-служба Минобороны Великобритании на своей странице в «Твиттере» упрекнула Би-би-си в том, что вещательная корпорация делает «необоснованные выводы».