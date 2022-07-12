Два беспилотника уничтожены в небе над Энергодаром, еще по двум работают — власти
16:12 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВСУ ударили по Энергодару двумя дронами-камикадзе. Один дрон сбит, второй сам взорвался, также в настоящий момент идет охота еще за двумя беспилотниками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.
«Один дрон-камикадзе был уничтожен в небе над городом, еще один взорвался, идет работа по еще двум другим», — написал Рогов
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