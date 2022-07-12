В США около половины республиканцев не поддержат Трампа на выборах в 2024 году — опрос
17:32 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 49% зарегистрированных избирателей Республиканской партии «очень негативно» относятся к кандидатуре бывшего президента США Дональда Трампа и не проголосовали бы за него на первичных выборах (праймериз). Это показали опубликованные во вторник результаты опроса общественного мнения, проведенного газетой «Нью-Йорк таймс» и Сиенским колледжем.
Спустя полтора года после поражения на президентских выборах Трамп не имеет широкой поддержки среди сторонников собственной партии. В частности, 45-й президент США потерял доверие среди молодых людей с высшим образованием. 64% избирателей в возрасте до 35 лет, а также 65% республиканцев с университетским дипломом заявили социологам, что проголосовали бы против Трампа на праймериз, на которых будет определен кандидат партии на президентских выборах в США в 2024 году.
При этом Трамп сохраняет свое лидерство внутри Республиканской партии. В борьбе с пятью другими потенциальными соперниками за выдвижение кандидатом от партии — Роном Десантисом, Майклом Пенсом, Тедом Крузом, Никки Хейли и Майклом Помпео — бывший глава государства набрал бы 49% голосов. Основным конкурентом Трампа является губернатор штата Флорида Рон Десантис, которого поддерживают 25% избирателей-республиканцев. Популярность каждого из остальных политиков не превышает 7%.
Эксперты подчеркивают, что если Трамп и Десантис выйдут в финальный раунд праймериз, то решающее значение может иметь поддержка зрителей телеканала «Фокс ньюс». Он является наиболее популярным источником новостей для 29% республиканцев. В исследовании отмечено, что среди этой группы респондентов бывший президент имеет преимущество перед губернатором Флориды — 62% против 26%.
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