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НОВОСТИ

Причастных к терактам в освобожденных районах Запорожской области будут выселять

20:40 12.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти освобожденных территорий Запорожской области разрабатывают указ, который предусматривает депортацию за причастность к совершению терактов или умолчание об их подготовке. Об этом сообщил во вторник глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы предусматриваем в указе: если мы знаем, что люди, совершившие террористический акт, жили в нашей Запорожской области, мы будем выселять их „за ленточку“, за блокпост. Паспорт в руки — и пожалуйста, туда, в Луцк, в Америку, куда хотите, где ваши начальники живут», — сказал Балицкий.

По его словам, такая практика применялась, в частности, в Израиле.

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