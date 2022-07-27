Песков не уточнил, состоялись ли контакты Путина и Шредера

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уточнил, пообщался ли Владимир Путин очно или по телефону с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером, о визите которого в Москву сообщалось ранее.

«Никаких комментариев нет», — ответил Песков в среду на вопрос, состоялись ли контакты Путина и Шрёдера и есть ли у Кремля комментарий по этой теме.

Ранее издание «Шпигель» со ссылкой на источники сообщило, что Шрёдер (занимал пост канцлера в 1998–2005 годах) прибыл в Москву для переговоров по вопросам энергетической политики. При этом, как пишет издание, неясно, с кем именно в российской столице встретится бывший канцлер Германии. Песков во вторник говорил, что встреча Путина со Шрёдером не запланирована, но контакты не исключены.