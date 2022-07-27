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НОВОСТИ

В планах Путина нет встречи с делегацией Израиля, прибывающей по поводу агентства «Сохнут»

18:15 27.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не планирует контактов с членами израильской правительственной делегации, которая в среду собирается прибыть в Москву для урегулирования ситуации вокруг работы Еврейского агентства для Израиля («Сохнут») в России. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Такого в планах нет», — сказал он, отвечая на вопрос, планируются ли у главы государства или у представителей Администрации президента РФ контакты с этой делегацией.

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