0
0
183
НОВОСТИ

В некоторых регионах РФ прогнозируется аномальное тепло - Гидрометцентр

07:30 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура выше нормы на 5-8 градусов прогнозируется в Архангельской области, Коми, Ненецком автономном округе, регионах Уральского федерального округа и в Якутии в ближайшие дни. Воздух там будет прогреваться до 25-30 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наиболее заметные отклонения от нормы, на 5-6 градусов, ожидаются на севере европейской России и Уральского федерального округа. Дело в том, что теплая часть антициклона будет располагаться на востоке Архангельской области, Коми, Ненецкого автономного округа», — сообщил он.

Таким образом, по словам Вильфанда, температура в данных регионах будет достигать 30 градусов тепла в течение недели.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

08:20 01.08.2022
В РФ нет предпосылок для деноминации - зампред ЦБ
0
91
08:10 01.08.2022
Премьер Сербии заявил, что Курти довел ситуацию в Косове до эскалации
0
108
07:25 01.08.2022
В клинические рекомендации по лечению рака легкого внесут отказ от курения
0
181
07:20 01.08.2022
Посредничестве ЕС позволит снять напряженность в диалоге Сербии и Косова - Боррель
0
186
21:50 31.07.2022
Косовские сербы вышли на акции протеста
0
593
19:55 31.07.2022
Новый тест Байдена на COVID-19 оставил президента США в самоизоляции
0
608
17:30 31.07.2022
Альянс AUKUS озабочен скорейшей поставкой Австралии атомных подлодок
0
754
14:50 31.07.2022
Путин: Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России
0
1003
12:50 31.07.2022
В Морской доктрине РФ перечислены основные риски для морской деятельности
0
1035
12:29 31.07.2022
В честь 28-летия 45-й бригады спецназа ВДВ прошел благотворительный концерт, организованный при поддержке губернатора Подмосковья
0
887

Возврат к списку