В некоторых регионах РФ прогнозируется аномальное тепло - Гидрометцентр
07:30 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Наиболее заметные отклонения от нормы, на 5-6 градусов, ожидаются на севере европейской России и Уральского федерального округа. Дело в том, что теплая часть антициклона будет располагаться на востоке Архангельской области, Коми, Ненецкого автономного округа», — сообщил он.
Таким образом, по словам Вильфанда, температура в данных регионах будет достигать 30 градусов тепла в течение недели.
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