В некоторых регионах РФ прогнозируется аномальное тепло - Гидрометцентр

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура выше нормы на 5-8 градусов прогнозируется в Архангельской области, Коми, Ненецком автономном округе, регионах Уральского федерального округа и в Якутии в ближайшие дни. Воздух там будет прогреваться до 25-30 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



«Наиболее заметные отклонения от нормы, на 5-6 градусов, ожидаются на севере европейской России и Уральского федерального округа. Дело в том, что теплая часть антициклона будет располагаться на востоке Архангельской области, Коми, Ненецкого автономного округа», — сообщил он.



Таким образом, по словам Вильфанда, температура в данных регионах будет достигать 30 градусов тепла в течение недели.



