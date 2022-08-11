Москва считает неоправданной критику миротворческого контингента в Карабахе — МИД РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона считает неоправданными отдельные критические высказывания в адрес миротворческого контингента в регионе Нагорного Карабаха. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Наряду с интенсивными политическим контактами активная работа продолжается и российскими миротворцами, которые предпринимают необходимые усилия для стабилизации ситуации на земле. И в Баку, и в Ереване ранее неоднократно отмечали важную роль российского миротворческого контингента. Считаем отдельную критику в адрес миротворцев неоправданной. А за дополнительными деталями предложили бы обратиться в Минобороны России», — отметил он.