Украине только навредит расширение военной помощи США - Макгрегор

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расширение военной помощи Вашингтона Киеву может привести к эскалации конфликта и в конечном счете навредить самой Украине. Такую точку зрения отставной американский полковник Дуглас Макгрегор, являвшийся советником министра обороны при предыдущем президенте США Дональде Трампе, выразил в статье, опубликованной во вторник в журнале «Америкэн консерватив».



Макгрегор подверг резкой критике открытое письмо ряда бывших должностных лиц США, размещенное на прошлой неделе в газете «Хилл». Его авторы, среди которых бывшие американские послы в России и на Украине Александр Вершбоу и Джон Хербст, экс-помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, а затем координатор по вопросам санкций Дэниел Фрид, отставные генералы Филип Бридлав, Уэсли Кларк и Бен Ходжес, призывали вашингтонскую администрацию к немедленном расширению военной помощи Киеву, в том числе к поставкам на Украину боеприпасов для ракетных систем залпового огня HIMARS («Хаймарс») с дальностью поражения 300 км.



«Жестокая правда заключается в том, что новые системы вооружений не изменят стратегического результата на Украине. Даже если страны НАТО из числа членов ЕС вместе с Вашингтоном снабдят украинские войска новым шквалом оружия, которое прибудет на фронт, а не исчезнет в черной дыре украинской коррупции, подготовка и тактическое руководство, необходимые для проведения сложных наступательных операций, отсутствуют в 700-тысячной украинской армии. Кроме того, налицо острое непонимание того, что Москва отреагирует на такое развитие событий эскалацией конфликта», — пишет Макгрегор.



