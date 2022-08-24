Украине только навредит расширение военной помощи США - Макгрегор
09:25 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Макгрегор подверг резкой критике открытое письмо ряда бывших должностных лиц США, размещенное на прошлой неделе в газете «Хилл». Его авторы, среди которых бывшие американские послы в России и на Украине Александр Вершбоу и Джон Хербст, экс-помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, а затем координатор по вопросам санкций Дэниел Фрид, отставные генералы Филип Бридлав, Уэсли Кларк и Бен Ходжес, призывали вашингтонскую администрацию к немедленном расширению военной помощи Киеву, в том числе к поставкам на Украину боеприпасов для ракетных систем залпового огня HIMARS («Хаймарс») с дальностью поражения 300 км.
«Жестокая правда заключается в том, что новые системы вооружений не изменят стратегического результата на Украине. Даже если страны НАТО из числа членов ЕС вместе с Вашингтоном снабдят украинские войска новым шквалом оружия, которое прибудет на фронт, а не исчезнет в черной дыре украинской коррупции, подготовка и тактическое руководство, необходимые для проведения сложных наступательных операций, отсутствуют в 700-тысячной украинской армии. Кроме того, налицо острое непонимание того, что Москва отреагирует на такое развитие событий эскалацией конфликта», — пишет Макгрегор.
НОВОСТИ
- 09:35 24.08.2022
- Работу семи АЭС планируют возобновить в Японии в 2023 году - СМИ
- 09:30 24.08.2022
- Из-за видео в Youtube-канале на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана возбуждено дело
- 23:00 23.08.2022
- Чехия хочет, чтобы проблемы с ценами на энергию решались на уровне ЕС
- 22:50 23.08.2022
- Трасс о применении ядерного оружия: Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это
- 22:35 23.08.2022
- В пустыне Негев в Израиле найдено поместье раннеисламского периода VIII–IX вв. н. э.
- 21:50 23.08.2022
- Америка грозит турецкому бизнесу санкциями за работу с Россией
- 19:50 23.08.2022
- Зеленский об убийстве Дугиной: Это точно не наша ответственность
- 19:40 23.08.2022
- МИД Германии настоятельно рекомендует гражданам ФРГ не ездить на Украину
- 18:55 23.08.2022
- Италия лишила госнаград десятерых граждан РФ
- 18:20 23.08.2022
- Координатора "Голоса" исключили из реестра СМИ-иноагентов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать