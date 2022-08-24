0
0
84
НОВОСТИ

Украине только навредит расширение военной помощи США - Макгрегор

09:25 24.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расширение военной помощи Вашингтона Киеву может привести к эскалации конфликта и в конечном счете навредить самой Украине. Такую точку зрения отставной американский полковник Дуглас Макгрегор, являвшийся советником министра обороны при предыдущем президенте США Дональде Трампе, выразил в статье, опубликованной во вторник в журнале «Америкэн консерватив».

Макгрегор подверг резкой критике открытое письмо ряда бывших должностных лиц США, размещенное на прошлой неделе в газете «Хилл». Его авторы, среди которых бывшие американские послы в России и на Украине Александр Вершбоу и Джон Хербст, экс-помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, а затем координатор по вопросам санкций Дэниел Фрид, отставные генералы Филип Бридлав, Уэсли Кларк и Бен Ходжес, призывали вашингтонскую администрацию к немедленном расширению военной помощи Киеву, в том числе к поставкам на Украину боеприпасов для ракетных систем залпового огня HIMARS («Хаймарс») с дальностью поражения 300 км.

«Жестокая правда заключается в том, что новые системы вооружений не изменят стратегического результата на Украине. Даже если страны НАТО из числа членов ЕС вместе с Вашингтоном снабдят украинские войска новым шквалом оружия, которое прибудет на фронт, а не исчезнет в черной дыре украинской коррупции, подготовка и тактическое руководство, необходимые для проведения сложных наступательных операций, отсутствуют в 700-тысячной украинской армии. Кроме того, налицо острое непонимание того, что Москва отреагирует на такое развитие событий эскалацией конфликта», — пишет Макгрегор.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:35 24.08.2022
Работу семи АЭС планируют возобновить в Японии в 2023 году - СМИ
0
89
09:30 24.08.2022
Из-за видео в Youtube-канале на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана возбуждено дело
0
109
23:00 23.08.2022
Чехия хочет, чтобы проблемы с ценами на энергию решались на уровне ЕС
0
598
22:50 23.08.2022
Трасс о применении ядерного оружия: Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это
0
655
22:35 23.08.2022
В пустыне Негев в Израиле найдено поместье раннеисламского периода VIII–IX вв. н. э.
0
589
21:50 23.08.2022
Америка грозит турецкому бизнесу санкциями за работу с Россией
0
630
19:50 23.08.2022
Зеленский об убийстве Дугиной: Это точно не наша ответственность
0
730
19:40 23.08.2022
МИД Германии настоятельно рекомендует гражданам ФРГ не ездить на Украину
0
699
18:55 23.08.2022
Италия лишила госнаград десятерых граждан РФ
0
812
18:20 23.08.2022
Координатора "Голоса" исключили из реестра СМИ-иноагентов
0
709

Возврат к списку