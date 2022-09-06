Сбер откроет «Школу 21» во Владивостоке

07:44

Сбер, правительство Приморского края, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, администрация Владивостока и АНО «Школа 21» заключили соглашение о взаимодействии в области информационных технологий. Документ в рамках Восточного экономического форума подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов, первый вице-губернатор Приморского края, председатель правительства Приморского края Вера Щербина, глава Владивостока Константин Шестаков и директор «Школы 21» Александр Федяков.

В рамках соглашения стороны намерены развивать стратегическое партнерство в сфере подготовки ИТ-специалистов на базе «Школы 21» на территории Приморского края, кампус которой планируется открыть во Владивостоке.

«Сегодня мы видим большой интерес к «Школе 21» со стороны руководителей различных субъектов РФ, заинтересованных в ускоренной цифровизации и опережающем социально-экономическом развитии своих регионов, – отметил Александр Ведяхин. – Дефицит ИТ-профессионалов в масштабах страны огромен – до одного миллиона человек. «Школа 21» готовит востребованные квалифицированные кадры для цифровой экономики, и мы рады, что регионы поддерживают открытие у себя кампусов «Школы 21» и готовы оказывать им всевозможную поддержку».

«Для цифровой трансформации Дальнего Востока необходимо решить задачу – сформировать команду цифровизации технологического обеспечения, пул разработчиков, аналитиков и исследователей данных на базе вузов. Без кадрового ресурса это невозможно, – подчеркнул Марат Шамьюнов. – Поддержка министерства в проекте «Школа 21» позволит усилить кадровый потенциал региона в цифровизации, а также привлечь и закрепить на Дальнем Востоке востребованных ИТ-специалистов».

«Открытие «Школы 21» позволит быстрее достичь ключевых показателей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Приморском крае, – сказала Вера Щербина. – С одной стороны, мы будем готовить больше и эффективнее специалистов в области ИТ-сферы, благодаря чему восполним нехватку талантливых разработчиков для создания и последующего внедрения передовых технологий во все сферы экономики, в том числе здравоохранение, образование, энергетику, природоохранную деятельность. С другой – создадим новые рабочие места, позволив приморцам получить актуальную и востребованную профессию за счет государства. Особенно важно, что потенциальными заказчиками на подготовку таких кадров могут стать компании – резиденты ТОР и СПВ – предприятия, которые являются сегодня драйверами экономического роста Приморья».

«Для Владивостока это уникальный образовательный проект, способный сформировать креативное пространство для всех, кто интересуется ИТ-сферой, с возможностью получения новых знаний и навыков, – отметил Константин Шестаков. – Уже сейчас действующие кампусы «Школы 21» в Москве и Новосибирске – часть городской инфраструктуры, а для горожан – точка концентрации современных технологий и знаний в области ИТ. К тому же через реализацию совместных мероприятий с администрацией города и региона мы сможем повысить и цифровую грамотность населения. Убежден, что этот проект даст городу новый импульс в развитии ИТ-технологий».

«За все время существования «Школы 21» у нас получилось не только продемонстрировать высочайшее качество подготовки наших участников, но и сформировать отличный потенциал для масштабирования школы – и с точки зрения открытия кампусов в новых регионах, и с точки зрения расширения технологического стека, которому мы учим, – рассказал Александр Федяков. – Уверен, что кампус школы во Владивостоке станет центром притяжения для сотен ИТ-специалистов и послужит замечательным трамплином для цифровой отрасли региона».

«Школа 21» – школа программирования от Сбера, которая дает возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. Обучение проходит полностью офлайн в кампусах школы в Москве, Казани и Новосибирске. В них учится более 3500 человек, и более 1200 уже трудоустроены в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах страны. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, результатов ЕГЭ, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50% участников участие в проекте – первый опыт программирования. Запланировано открытие школы в Сургуте, Великом Новгороде, Владивостоке и других городах страны.