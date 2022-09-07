Согласованы все вопросы по поставкам нефтепродуктов в Монголию — Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Улан-Батор согласовали все вопросы по поставкам нефтепродуктов в Монголию, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюуном-Эрдэнэ в среду на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Только что, час назад, руководитель компании „Роснефть“ докладывал мне о том, что в результате его рабочей поездки в Монголию были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества и по этому направлению. Мы, насколько мне известно, согласовали все вопросы, связанные с поставками нефтепродуктов», — сказал глава российского государства.