В Белоруссии лишены званий более 80 бывших силовиков и работников прокуратуры

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом лишил воинских (специальных) званий, классных чинов более 80 бывших военнослужащих силовых ведомств, а также работников органов прокуратуры. Об этом сообщает в понедельник пресс-службе главы государства.

«Перечисленные в документе лица лишены званий и чинов за совершение преступлений, административных правонарушений и дискредитирующих проступков, несовместимых со статусом военнослужащего, работника органов прокуратуры», — отмечается в сообщении. Среди правонарушений — «умышленное разглашение служебной тайны, активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в том числе несанкционированных митингах, оскорбление представителей власти, выступление с заявлениями экстремистского характера и другие».

Решение о лишении званий и чинов принято также в отношении бывших военнослужащих и сотрудников, находящихся в отставке или запасе. В частности, некоторые из них были уволены со службы десять и более лет назад. Также в указ включены бывшие военнослужащие, которые в настоящее время принимают участие в вооруженных конфликтах на территориях других государств.