Турчак сообщил о потоке обращений от депутатов и сенаторов, желающих участвовать в СВО

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что получает поток обращений от единороссов, в том числе от депутатов Госдумы и сенаторов, желающих принять участие в спецоперации на Украине. Об этом он написал у себя в телеграм-канале в четверг.

«Со вчерашнего дня получаю поток обращений от депутатов нашей фракции в Госдуме и сенаторов, желающих пойти на фронт. И от региональных наших коллег тоже. С каждым, кто принял для себя такое решение, проговорим детали, где возможно, вместе решим по исполнению их обязанностей на время отсутствия», — написал Турчак.