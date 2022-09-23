Кабмин пока решает, как поступить с кредитами мобилизованных россиян — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение насчет того, как будут гаситься кредиты мобилизованных россиян, прорабатывается на уровне правительства. Пока четкая позиция не сформирована, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Этот вопрос прорабатывается на уровне правительства. [Это] экономический сектор, очень важно там все просчитать и так далее. Пока четкая позиция не сформирована», — сказал он в ответ на вопрос, какова позиция Кремля по этому вопросу.