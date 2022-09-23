Кабмин пока решает, как поступить с кредитами мобилизованных россиян — Песков
14:00 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение насчет того, как будут гаситься кредиты мобилизованных россиян, прорабатывается на уровне правительства. Пока четкая позиция не сформирована, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Этот вопрос прорабатывается на уровне правительства. [Это] экономический сектор, очень важно там все просчитать и так далее. Пока четкая позиция не сформирована», — сказал он в ответ на вопрос, какова позиция Кремля по этому вопросу.
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