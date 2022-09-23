Польша в октябре получит первые приобретенные у Турции БПЛА Bayraktar
15:00 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша получит первые приобретенные у Турции беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 в октябре. Об этом заявил в пятницу в эфире радио «Внет» заместитель министра обороны Польши Войчех Скуркевич.
«Уже в октябре на вооружение польской армии поступят БПЛА Bayraktar», — сказал он.
Кроме этого, по словам Скуркевича, «уже в четвертом квартале текущего года польская армия будет оснащена системами ПРО/ПВО Patriot, что также станет важным усилением противоракетной и противовоздушной обороны».
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