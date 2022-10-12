Байден не планирует проводить встречу с Путиным - Белый дом
21:15 12.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Президент [Байден] немного говорил об этом нынешним утром. И, как он заявил [ранее в интервью телекомпании Си-эн-эн], у него нет намерения встречаться с президентом Путиным. И он (Байден — прим. ТАСС) твердо верит, что россиянам следует принять сделанное нами серьезное предложение [об обмене заключенными] или выдвинуть серьезное встречное предложение, чтобы вести переговоры, но добросовестно», — сказала официальный представитель американского лидера. Она выступила на брифинге для журналистов на борту самолета Байдена, который отправился из Вашингтона в штат Колорадо.
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