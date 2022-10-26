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НОВОСТИ

Известно о планах Киева применить для провокаций «грязную бомбу» — Путин

15:10 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что есть данные о планах Киева использовать для провокаций против Москвы «грязную бомбу».

«Известно о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу», — сказал он в среду на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

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