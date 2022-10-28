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США критиковали Саудовскую Аравию и ОПЕК+ из-за РФ — Блинкен

09:05 28.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты подвергли резкой критике недавнее решение объединения ОПЕК+ и Саудовской Аравии о сокращении объемов добычи нефти в том числе потому, что усматривали в нем экономическую выгоду для России. Госсекретарь США Энтони Блинкен признал это, выступая в четверг на пресс-конференции в Оттаве вместе с главой МИД Канады Мелани Жоли.

По его версии, принятые ОПЕК+ решения «потенциально нечестным путем набивают карманы» России. Вашингтон критиковал эти шаги ОПЕК+ не только из-за сокращения поступления нефти на мировой рынок, но и потому, что они, на взгляд американской администрации, могут означать экономическую выгоду для России и поддержку ее специальной военной операции на Украине, заявил шеф американской дипломатии. «Все, что оказывает этому содействие, глубоко неверно и вызывает глубокие возражения», — утверждал Блинкен.

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