В этом году в «черную пятницу» большинство россиян не планируют покупки - опрос
08:05 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Большинство россиян считают „черную пятницу“ обманом: в том, что цены на товары в эти дни не снижаются, убеждены двое из трех россиян: „Просто перерисовывают ценники“. Мнение, что на традиционной ноябрьской распродаже можно купить что-то дешевле, чем обычно, разделяют лишь 13% опрошенных. Семь из десяти россиян (71%) не собираются ничего покупать на ноябрьской распродаже. Что-то приобрести намерен только каждый десятый», — говорится в опросе.
Молодежь до 24 лет доверяет организаторам «черной пятницы» в 3,5 раза чаще, чем старшее поколение: 28% против 8% соответственно, а респонденты с доходом менее 30 тыс. руб. — чаще тех, кто зарабатывает свыше 50 тыс. руб. в месяц (21% против 8%).
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