В этом году в «черную пятницу» большинство россиян не планируют покупки - опрос

08:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство опрошенных россиян считаю ноябрьскую распродажу обманом, лишь 13% верят, что в «черную пятницу» можно купить товары дешевле, чем обычно. При этом 71% респондентов сообщили, что не планируют покупок в грядущую масштабную распродажу, следует из результатов опрос Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.



«Большинство россиян считают „черную пятницу“ обманом: в том, что цены на товары в эти дни не снижаются, убеждены двое из трех россиян: „Просто перерисовывают ценники“. Мнение, что на традиционной ноябрьской распродаже можно купить что-то дешевле, чем обычно, разделяют лишь 13% опрошенных. Семь из десяти россиян (71%) не собираются ничего покупать на ноябрьской распродаже. Что-то приобрести намерен только каждый десятый», — говорится в опросе.



Молодежь до 24 лет доверяет организаторам «черной пятницы» в 3,5 раза чаще, чем старшее поколение: 28% против 8% соответственно, а респонденты с доходом менее 30 тыс. руб. — чаще тех, кто зарабатывает свыше 50 тыс. руб. в месяц (21% против 8%).



