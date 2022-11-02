На юг Японии перебрасываются боевые самолеты ВВС США F-22 - СМИ
08:10 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В настоящее время на базе Кадена расположено 50 таких боевых самолетов. Более десяти из них будут уже в течение нескольких предстоящих недель отправлены в США. Взамен на Окинаве станут на временной основе размещаться F-22, которые, как утверждает газета, обладают высокой степенью незаметности для радаров и большим боевым потенциалом. ВВС США пока не определили, какие боевые самолеты предполагается разместить на Окинаве на постоянной или ротационной основе.
Новости
- 08:15 02.11.2022
- Из-за инфляции больницам ФРГ выделена помощь на сумму до 8 млрд евро - министр Минздрава
- 08:05 02.11.2022
- В этом году в «черную пятницу» большинство россиян не планируют покупки - опрос
- 23:00 01.11.2022
- На саммите G20 константы между РФ и США не планируются - Госдеп
- 22:40 01.11.2022
- Киевлянам, возможно, придется сидеть без света две недели
- 20:50 01.11.2022
- Признаков подготовки переговоров РФ и США по глобальным темам пока нет - Полянский
- 20:17 01.11.2022
- Законопроект об уголовной ответственности для уклонистов от мобилизации Госдумой уже не рассматривается
- 19:15 01.11.2022
- Путин рассказал, при каких условиях РФ может рассмотреть возврат к зерновой сделке
- 19:00 01.11.2022
- Путин поручил подготовить предложения по безвизовому режиму для иностранцев
- 18:50 01.11.2022
- Президент РФ поручил продумать увеличение объемов авиаперевозок с дружественными странами
- 17:40 01.11.2022
- Содержание нефтепродуктов в реке Томь превышено в 286 раз — Росприроднадзор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать