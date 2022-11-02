На юг Японии перебрасываются боевые самолеты ВВС США F-22 - СМИ

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВС США с начала текущего месяца начнут перебрасывать на свою базу Кадена на южном японском острове Окинава многоцелевые боевые самолеты пятого поколения F-22 Raptor («Эф-22» «Рэптор»). Они заменят там устаревшие истребители F-15 («Эф-15»), которые будут отправлять в США на модернизацию, сообщила газета «Никкэй» со ссылкой на министерство обороны.



В настоящее время на базе Кадена расположено 50 таких боевых самолетов. Более десяти из них будут уже в течение нескольких предстоящих недель отправлены в США. Взамен на Окинаве станут на временной основе размещаться F-22, которые, как утверждает газета, обладают высокой степенью незаметности для радаров и большим боевым потенциалом. ВВС США пока не определили, какие боевые самолеты предполагается разместить на Окинаве на постоянной или ротационной основе.



