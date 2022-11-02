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В Москве выявили 966 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:05 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 966 против 485 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 232 318 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 10 против 11 днем ранее, до 46 640. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 913, до 3 041 832.

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