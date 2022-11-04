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НОВОСТИ

Белоруссия и РФ создадут совместную группировку спутников, в том числе военных — Лукашенко

17:00 04.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах создания совместно с Россией спутниковой группировки в космосе, в том числе и в военных целях.

«Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе — космических аппаратов. Это не только в военных целях. Россия огромная. И мы смогли в эту программу вклиниться и вместе с россиянами создаем эту группировку спутников», — заявил он пятницу, общаясь с представителями трудового коллектива Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Слова Лукашенко приводит агентство БелТА.

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