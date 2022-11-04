Белоруссия и РФ создадут совместную группировку спутников, в том числе военных — Лукашенко
17:00 04.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах создания совместно с Россией спутниковой группировки в космосе, в том числе и в военных целях.
«Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе — космических аппаратов. Это не только в военных целях. Россия огромная. И мы смогли в эту программу вклиниться и вместе с россиянами создаем эту группировку спутников», — заявил он пятницу, общаясь с представителями трудового коллектива Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Слова Лукашенко приводит агентство БелТА.
НОВОСТИ
- 17:30 04.11.2022
- ВС РФ поразили в Павлограде и Харькове цеха, где делали ракетные двигатели и снаряды
- 16:00 04.11.2022
- Турция и РФ договорились поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно, заявил Эрдоган
- 15:14 04.11.2022
- Эксперты: Бюджет 2023 года позволит Москве продолжить реализацию социальных проектов
- 15:00 04.11.2022
- Лукашенко обвинил Запад в раскручивании инфляционных процессов в мире
- 14:00 04.11.2022
- Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
- 13:00 04.11.2022
- В Москве выявили 757 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:42 04.11.2022
- Продажа Сбербанком Fortenova прошла по всем правилам
- 12:30 04.11.2022
- ЕС не должен оказаться в зависимости и быть под контролем третьей стороны — Си Цзиньпин
- 12:00 04.11.2022
- В РФ за девять месяцев почти на 11% выросло число ДТП с пьяными водителями-иностранцами
- 11:30 04.11.2022
- В России за сутки выявили 6 149 случаев заражения коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать