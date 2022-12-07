В России выявили 6 935 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 935, летальных исходов из-за ковида — на 58. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 5 561 случай заражения и 59 смертей, всего с начала пандемии — 21 635 764 и 392 400 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 794 против 6 690 днем ранее, до 21 037 111.
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