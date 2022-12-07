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НОВОСТИ

ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области

15:32 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах. В районе населенного пункта Боровское Харьковской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников», — сказал он.

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