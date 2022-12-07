0
0
41
НОВОСТИ

Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом Лиине

16:00 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания адмирала командующему Балтийским флотом Виктору Лиине.

«Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: <…> адмирала — Лиине Виктору Николаевичу», — говорится в опубликованном в среду документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 07.12.2022
Организаторы теракта на Крымском мосту пока не установлены — СК
0
24
15:32 07.12.2022
ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области
0
100
15:12 07.12.2022
Оборонный бюджет США носит чрезвычайно конфронтационный характер в отношении РФ — Песков
0
120
15:00 07.12.2022
Минтруд предложил не учитывать ряд выплат при расчете доходов семьи для получения соцуслуг
0
129
14:32 07.12.2022
Запад лелеет надежду разгромить РФ на поле боя — Лавров
0
209
14:12 07.12.2022
Ни о каком участии РФ в «подготовке госпереворота» в Германии не может идти речь — Песков
0
226
14:00 07.12.2022
ВС РФ уничтожили более 70 ракет РСЗО HIMARS ударом по комбинату ArcelorMittal
0
250
13:32 07.12.2022
В Германии возрождается специфическая форма превосходства в контексте русофобии — Лавров
0
241
13:20 07.12.2022
Дипучреждения РФ в ФРГ не поддерживают контакты с представителями нелегальных формирований - посольство
0
217
13:05 07.12.2022
Дума приняла закон об установлении МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рубля
0
238

Возврат к списку