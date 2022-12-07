Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом Лиине
16:00 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания адмирала командующему Балтийским флотом Виктору Лиине.
«Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: <…> адмирала — Лиине Виктору Николаевичу», — говорится в опубликованном в среду документе.
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