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НОВОСТИ

Зеленский стал человеком года по версии журнала Time

16:32 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский журнал Time («Тайм») назвал человеком 2022 года президента Украины Владимира Зеленского и «дух Украины». Об этом представитель журнала сообщил в среду в эфире телеканала Эн-би-си.

Журнал Time выбирает человека года ежегодно с 1927 года. В 2021 году им стал предприниматель Илон Маск.

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