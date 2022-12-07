Зеленский стал человеком года по версии журнала Time

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский журнал Time («Тайм») назвал человеком 2022 года президента Украины Владимира Зеленского и «дух Украины». Об этом представитель журнала сообщил в среду в эфире телеканала Эн-би-си.

Журнал Time выбирает человека года ежегодно с 1927 года. В 2021 году им стал предприниматель Илон Маск.