В Минске 17 января начнется суд по делу Тихановской и других оппозиционеров
18:30 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Минский городской суд вызывает Тихановскую Светлану Георгиевну, 11 сентября 1982 года рождения, в отношении которой вынесено постановление о проведении специального производства, в качестве обвиняемой в совершении преступлений к 10:00 часам 17 января 2023 г. по адресу: г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, д. 1, корп. 3. Обвиняемой при себе иметь документ, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении.
Также по данному уголовному делу в суд вызваны Мария Мороз, Павел Латушко, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.
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