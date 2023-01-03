В Минске 17 января начнется суд по делу Тихановской и других оппозиционеров

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минский городской суд 17 января начнет рассмотрение уголовного дела в отношении экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и ряда других членов координационного совета оппозиции, находящихся за рубежом. Об этом сообщили во вторник в Верховном суде Белоруссии.



«Минский городской суд вызывает Тихановскую Светлану Георгиевну, 11 сентября 1982 года рождения, в отношении которой вынесено постановление о проведении специального производства, в качестве обвиняемой в совершении преступлений к 10:00 часам 17 января 2023 г. по адресу: г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, д. 1, корп. 3. Обвиняемой при себе иметь документ, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении.



Также по данному уголовному делу в суд вызваны Мария Мороз, Павел Латушко, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.



